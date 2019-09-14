С 16 по 22 сентября Ташкент впервые участвует в Европейской неделе мобильности, тема которой в этом году — «Безопасные пешие и велосипедные прогулки» («Safe walking and cycling»). Проведение недели поддержано делегацией Европейского союза в Узбекистане.

Как мы уже писали, запланированы мероприятия, направленные на продвижение здорового образа и улучшение качества жизни людей через популяризацию разных способов передвижения. Крупнейшие из них — День бесплатного метро (19 сентября) и День без автомобиля (22 сентября).

На церемонии в субботу, посвященной запуску Европейской недели мобильности, выступили хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев и посол ЕС Эдуардс Стипрайс, сообщила пресс-служба хокимията столицы.

«Движение, пешие прогулки, если они регулярны, играют большую роль в сохранении здоровья и помогают поддерживать отличное настроение, — сказал хоким столицы. — Я сам после работы стараюсь 1,5−2 часа прогуливаться пешком по строящемуся Tashkent City. И считаю, что чем больше в городе будет красивых, полных свежего воздуха мест, чем больше условий будет создаваться для пеших прогулок горожан, для активного отдыха, — тем лучше. И за последний год в Ташкенте в этом направлении было сделано очень многое».

Глава администрации города отметил оживление столичного Бродвея, создание там условий для пеших прогулок и катания на велосипедах; благоустройство набережной канала Кичкирик (Дамаши) на Каракамыше, аллею на улице Лутфий и парк «Сеул», новый парк «Навруз». Ведутся работы по созданию парков в Юнусабадском и Чиланзарском районах.

«В планах — создание парков и прогулочных аллей в каждом районе столицы. Всё это послужит улучшению экологического состояния города, привлечению туристов, созданию благоприятных условий для активного досуга граждан. А посредством мероприятий, пропагандирующих пешие и велопрогулки, а также через подачу личных примеров мы призываем людей к здоровому образу жизни», — отметил хоким.

Посол ЕС Эдуардс Стипрайс подчеркнул: «Тема 2019 года посвящена безопасным пешим и велосипедным прогулкам („Safe walking and cycling“) с акцентом на активное развитие пешеходного движения в городской среде, что имеет огромные преимущества для нашего здоровья, окружающей среды и даже семейного бюджета! Опыт показывает, что те европейские города, которые продвигают ходьбу и езду на велосипеде являются более привлекательными, с меньшим количеством пробок, чистой экологией и более высоким качеством жизни».

Это, по словам дипломата, подчеркивает необходимость стимулирования пешеходного и велосипедного передвижения по городу без ущерба безопасности. «Для этого необходимо обустройство существующих и строительство новых пешеходных зон, в том числе с учетом потребностей людей с ограниченными возможностями, модальная интеграция пешеходных зон с общественным транспортом и велосипедной инфраструктурой для возможного комбинирования велосипедных и пешеходных прогулок».

В этом году к Европейской неделе мобильности присоединилось свыше 2450 городов. «Растущее количество участников — подтверждение того, что все больше и больше городов мира чувствуют необходимость развития устойчивого городского транспорта и продвижения здорового образа жизни. Мы рады поделиться успешным европейским опытом в сфере устойчивого городского планирования и повышения безопасности на дорогах», — подчеркнул Эдуардс Стипрайс.