С 14 по 25 сентября в Кызылорде (Казахстан) проходит XVI Международное соревнование профессионального мастерства среди персонала электроэнергетической отрасли государств СНГ. В нем принимает участие команда АО «Региональные электрические сети» из Узбекистана.





Основными целями и задачами соревнований являются:

повышение и оценка уровня профессиональной подготовки персонала по обслуживанию ВЛ 110 кВ и выше национальных энергосистем государств-участников СНГ;

повышение культуры безопасности труда;

повышение квалификации персонала, качества работ и безопасности при обслуживании ВЛ 110 кВ и выше, снижение травматизма;

обмен передовым опытом при эксплуатации оборудования и выполнении ремонтных работ на высоковольтных линиях электропередач;

укрепление традиционных профессиональных связей энергетиков государств-участников соревнований.





АО «Региональные электрические сети» желает удачи и успешного выступления своей команде

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