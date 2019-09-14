Заместителем министра физической культуры и спорта назначен Нодир Хожамкулович Муротов. Указ об этом подписал президент Узбекистана, сообщила пресс-служба Минспорта. Должность до сегодняшнего дня оставалась вакантной.

Нодир Муротов — выпускник Гулистанского государственного университета и Ташкентского государственного экономического университета. Окончил Академию государственного управления при президенте.

Трудовую деятельность начал в фермерском хозяйстве «Мурод» Баяутского района, занимал различные должности в Республиканском центре образования и Министерстве народного образования. В 2019 году работал заместителем главы управления государственными закупками и мониторинга и начальником отдела мониторинга процесса осуществления государственных закупок при Министерстве финансов.