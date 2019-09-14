Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в субботу посетил свободную экономическую зону «Коканд», сообщила пресс-служба главы государства.
Руководителю страны представили проекты по привлечению иностранных инвестиций в комплексное развитие Коканда и Маргилана. На эти цели в ближайшие три года планируется привлечь льготные кредиты международных финансовых институтов на 1,3 млрд долларов. Средства будут освоены в трех направлениях — развитие промышленности и предпринимательства, модернизация инфраструктуры и строительство многоэтажного жилья.
Президент поручил разработать пятилетний план развития этих двух городов и пересмотреть проекты по строительству жилья.
«Сперва нужно изучить, где имеются трудности, что думают люди, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев. — Жители должны знать, где и в каком месте будет строительство». «Жилье и рабочие места должны быть сопряжены», — добавил он.