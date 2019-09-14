В Чиракчинском районе Кашкадарьинской области будет создана свободная экономическая зона «Чирокчи». Указ об этом 13 сентября подписал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Среди задач СЭЗ — привлечение прямых инвестиций в организацию производства высокотехнологичной и экспортоориентированной продукции по глубокой переработке минерального сырья и сельскохозяйственных ресурсов и повышения на этой основе экспортного потенциала области.

Срок функционирования СЭЗ «Чирокчи» составит 30 лет с возможностью продления. В течение этого срока на ее территории действуют особые налоговый, таможенный и валютный режимы.