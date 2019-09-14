Artel является крупнейшей в Средней Азии компанией по производству бытовой техники и электроники. Продукция компании обладает широкой известностью не только на местном рынке, но и в странах СНГ. Заводы Artel оснащены современной высококачественной производственной техникой, некоторые из которых практически не имеют аналогов в мире. Artel сотрудничает с одним из наиболее известных производителей электроники в мире — Samsung.

Совокупность этих факторов позволяет компании свободно сотрудничать с крупнейшими мировыми компаниями. Одной из таких компаний является Skyworth.





Компания Skyworth входит в пятерку мировых лидеров-производителей бытовой техники и бесспорно занимает первое место на внутреннем рынке Китая среди производителей премиальных LED- и OLED-телевизоров. Бренд Skyworth ориентирован на качество с использованием последних технических инноваций и постоянной модернизации своих производств. Это обеспечивается собственной исследовательской деятельностью и внедрением своих патентов, а также позволяет удерживать первые места в индустрии по критериям:

№1 на рынке Китая в категориях телевизоры, телевизоры 4K, цифровые приставки;

наибольшее количество ежегодных патентов.

Новые телевизоры Artel, произведенные по технологиям Skyworth, обладают характеристиками премиальных телевизоров, но при этом предлагаются по гораздо более доступной цене.





Кроме того, Artel сотрудничает с Google. Благодаря данному сотрудничеству Artel может устанавливать на свои телевизоры новейшую на текущий момент операционную систему Android TV 9.0. До конца 2019 года Artel планирует перевести абсолютно все модели Smart-телевизоров на новую операционную систему.

Новые телевизоры Artel произведены с учетом всех требований даже наиболее современных потребителей. Сотрудничество с мировыми компаниями благоприятным образом влияет на уровень жизни населения. Теперь качественная и технологически оснащенная продукция от всемирно известного бренда стала еще более доступной для жителей Узбекистана.

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