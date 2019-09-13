«Газета.uz» совместно с сайтом Zira.uz представляет рецепты выпечки из яблок.

Яблочный манник





Манник с яблоками на кефире — одна из самых ароматных и вкусных разновидностей этой выпечки. Пирог получается пушистым, пышным и нежным.

Пирог яблочный с маком





Этот пирог имеет пышное тесто и необычное, но очень вкусное сочетание кисло-сладких яблок и мака. Кукурузная мука в составе придает выпечке приятный оттенок и рассыпчатую структуру.

Сливочно-яблочный пирог с безе





Любителям яблочной выпечки понравится нежный и вкусный пирог со сливочно-яблочной начинкой под облаком воздушного безе.

Цветаевский яблочный пирог





Поэт Марина Цветаева вместе с сестрой угощали друзей яблочным пирогом. Он понравится любителям приготовить чего-нибудь простого и новенького.

Яблочный кекс





Яблочный кекс прекрасно подойдет для домашнего чаепития. Выпечка получается пышной, мягкой с приятным яблочным вкусом.

Яблочный польский пирог





Польский яблочный пирог — это вкуснейшая выпечка из нежного песочного теста и ароматной яблочной начинки.

«Тарт Татен»





Тарт из слоеного теста с карамельной корочкой и сочными яблоками — вкуснейший французский десерт по рецепту Джейми Оливера.

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