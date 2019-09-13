С 1 по 5 октября в Ташкенте состоится вторая неделя архитектуры и дизайна UDAW 2019. А 2 и 3 октября пройдет международная конференция с участием знаменитых спикеров из разных стран СНГ и Европы:
- Хуан Пабло Молино (Париж, Франция);
- Альфонсо Фемиа (Милан, Париж, Генуя);
- Евгений Тюрин (Москва, Россия);
- Кирилл Кухарчук (Москва, Россия);
- Борис Уборевич-Боровский (Москва, Россия);
- Фабрис Оссе (Париж, Франция);
- Любовь Сафронова (Калининград, Москва, Ташкент);
- Юнус Кая (Анталия, Турция);
- Евгений Соколов (Ташкент).
Каждый из них представит свою тему, которая касается как дизайна, так и продвижения себя как дизайнера и своих проектов в интернете.
Цель конференции — повышение квалификации специалистов Узбекистана и улучшение условий для развития направлений архитектуры и дизайна. А еще это редкая возможность обрести полезные знакомства для дальнейшего сотрудничества.
Все заинтересованные могут получить скидку 50% на посещение международной конференции.
Для этого нужно:
- зарегистрироваться на один из бесплатных мастер-классов по ссылке;
- подписаться на Telegram-канал UDAW 2019;
- прийти на мастер-класс и подтвердить свое участие в акции на промостойке организаторов.
Сама неделя UDAW включает в себя несколько мероприятий:
- 1 октября — грандиозное открытие UDAW 2019 с участием знаменитого шоу-балета «Тодес» Аллы Духовой;
- 2 и 3 октября — международная конференция для архитекторов и дизайнеров;
- c 1 по 3 октября — выставка UDAW Expo, где компании-партнеры представят свои товары и услуги, связанные с декором, архитектурой и даже бытовой техникой. Вход на выставку бесплатный;
- 4 октября — закрытое мероприятие от организатора Home Interior;
- 5 октября — завершающий закрытый гала-ужин для всех участников, главным гостем которого станет группа «Винтаж».
Организатор мероприятия — Home Interior.
Генеральный партнер — Kerama Marazzi.
Купить билеты на конференцию можно по ссылке и по телефону: (+998) 99−979−89−38
Телефоны для справок: (+998) 99−801−08−01, (+998) 71−207−10−71, (+998) 71−207−20−72
Следить за новостями можно на сайте и официальных страницах мероприятия в соцсетях.
Сайт: udaw.uz
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