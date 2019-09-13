С 1 по 5 октября в Ташкенте состоится вторая неделя архитектуры и дизайна UDAW 2019. А 2 и 3 октября пройдет международная конференция с участием знаменитых спикеров из разных стран СНГ и Европы:

Хуан Пабло Молино (Париж, Франция);

(Париж, Франция); Альфонсо Фемиа (Милан, Париж, Генуя);

(Милан, Париж, Генуя); Евгений Тюрин (Москва, Россия);

(Москва, Россия); Кирилл Кухарчук (Москва, Россия);

(Москва, Россия); Борис Уборевич-Боровский (Москва, Россия);

(Москва, Россия); Фабрис Оссе (Париж, Франция);

(Париж, Франция); Любовь Сафронова (Калининград, Москва, Ташкент);

(Калининград, Москва, Ташкент); Юнус Кая (Анталия, Турция);

(Анталия, Турция); Евгений Соколов (Ташкент).





Каждый из них представит свою тему, которая касается как дизайна, так и продвижения себя как дизайнера и своих проектов в интернете.

Цель конференции — повышение квалификации специалистов Узбекистана и улучшение условий для развития направлений архитектуры и дизайна. А еще это редкая возможность обрести полезные знакомства для дальнейшего сотрудничества.





Все заинтересованные могут получить скидку 50% на посещение международной конференции.

Для этого нужно:

зарегистрироваться на один из бесплатных мастер-классов по ссылке;

подписаться на Telegram-канал UDAW 2019;

прийти на мастер-класс и подтвердить свое участие в акции на промостойке организаторов.

Сама неделя UDAW включает в себя несколько мероприятий:

1 октября — грандиозное открытие UDAW 2019 с участием знаменитого шоу-балета «Тодес» Аллы Духовой;

грандиозное открытие UDAW 2019 с участием знаменитого шоу-балета «Тодес» Аллы Духовой; 2 и 3 октября — международная конференция для архитекторов и дизайнеров;

международная конференция для архитекторов и дизайнеров; c 1 по 3 октября — выставка UDAW Expo, где компании-партнеры представят свои товары и услуги, связанные с декором, архитектурой и даже бытовой техникой. Вход на выставку бесплатный;

выставка UDAW Expo, где компании-партнеры представят свои товары и услуги, связанные с декором, архитектурой и даже бытовой техникой. Вход на выставку бесплатный; 4 октября — закрытое мероприятие от организатора Home Interior;

закрытое мероприятие от организатора Home Interior; 5 октября — завершающий закрытый гала-ужин для всех участников, главным гостем которого станет группа «Винтаж».





Организатор мероприятия — Home Interior.

Генеральный партнер — Kerama Marazzi.

Купить билеты на конференцию можно по ссылке и по телефону: (+998) 99−979−89−38

Телефоны для справок: (+998) 99−801−08−01, (+998) 71−207−10−71, (+998) 71−207−20−72

Следить за новостями можно на сайте и официальных страницах мероприятия в соцсетях.

Сайт: udaw.uz

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