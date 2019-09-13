Постановлением президента Узбекистана Шавката Мирзиёева Сарвар Наджимович Бабаходжаев назначен директором Агентства по развитию президентских, творческих и специализированных школ при Кабинете Министров. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Министерства народного образования, где Сарвар Бабаходжаев с прошлого года работал заместителем министра.

Сарвар Бабаходжаев (1978 г. р.) — выпускник Ташкентского государственного технического университета (1998) и Японского международного университета (2002).

В 2016—2018 годах работал ректором Университета Инха в Ташкенте, до этого был начальником отдела по работе с академическими лицеями и профессиональными коллежами этого же вуза и главным менеджером по административным вопросам.

В 2014—2015 годах был директором и советником негосударственного образовательного учреждения Innovative initiatives institute, в 2009—2014 годах — главным менеджером отдела финансов и администрации Сингапурского института развития менеджмента в Ташкенте.

С 2017 года является председателем правления общества дружбы «Узбекистан-Республика Корея».

Агентство по развитию президентских, творческих и специализированных школ было создано указом президента от 9 сентября.

Постановлением правительства от 13 сентября первым заместителем директора агентства назначена Нозима Алимжановна Файзибаева (на фото).