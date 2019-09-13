Детская любознательность не знает границ. Познавая мир, ребенок не только развивается, но и часто подвергает себя опасности, одной из которых являются открытые окна. Держать малыша под контролем ежесекундно не всегда получается, а обеспечить ему безопасность в комнате с окном нужно обязательно.

Большим заблуждением многих родителей является то, что москитные сетки могут уберечь ребенка от трагедии. К сожалению, функция москитных сеток ограничивается защитой от проникновения насекомых в дом. Вес ребенка они не выдержат.

Чтобы предотвратить выпадение детей из окон, во многих городах мира в 2019 году прошли акции «Безопасные окна», направленные на информирование родителей о мерах предосторожности ради детской безопасности.





Теперь у родителей нет необходимости постоянно следить за активными малышами в комнатах с окнами. Компания IMZO запускает акцию «Безопасное детство». С 13 сентября по 13 октября при заказе окон серии Engelberg в официальных шоу-румах IMZO в Ташкенте компания дарит оконные ручки с замком Fab&Fix.

Ручка с замком от английского производителя Fab&Fix — это высокое качество, надежность и простота в использовании. Такие ручки снижают вероятность несчастных случаев с детьми, которые остаются в комнате без присмотра.

Количество ручек ограничено.

Подробную информацию можно получить по телефону: (+998) 71−207−77−77

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