Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил о реорганизации работы «телефонов доверия» по приёму обращений и жалоб граждан — они теперь принимаются ежедневно с 6:00 до 22:00, без перерывов и выходных.

По номерам 71−236−26−66 и 71−207−11−07 можно обращаться для оперативного реагирования на случаи незаконной вырубки деревьев, размещения бытовых отходов в неположенных местах, незаконного рыболовства и охоты, а также загрязнения окружающей среды выбросами и отходами промышленных предприятий.

«Представители общественности и населения, нуждающиеся в оперативной помощи и связи с сотрудниками инспектирующих органов Госкомэкологии для своевременного предотвращения правонарушений природоохранного законодательства, могут обращаться по данным номерам», — говорится в сообщении комитета.