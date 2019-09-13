ГУВД Ташкента подтвердило сообщение о наезде инспектора ДПС на пешехода в Чиланзарском районе, появившееся в интернете. При этом информация о гибели пешехода опровергнута.

Инцидент произошел 12 сентября примерно в 8:00 часов на улице Бунёдкор. «Младший сержант Б. К. при исполнении служебных обязанностей на служебном автомобиле Lacetti совершил наезд на пешехода, переходившего дорогу в неположенном месте в 30 метрах от пешеходного перехода», — говорится в сообщении. После столкновения водитель потерял управление, и машина врезалась в стоявшую на обочине Lacetti.

Пешеход — 46-летний Зафар А. получил телесные повреждения и обратился за медицинской помощью. В настоящее время врачи оценивают его состояние как удовлетворительное.

По данному факту в отношении сотрудника ГУВД ведется служебная проверка, в ходе которой будут установлены причины ДТП.