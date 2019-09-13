Постановлением правительства Узбекистана от 12 сентября руководителем Республиканского центра духовности и просветительства назначен Минхажидин Мирзажанович Ходжиматов. Об этом сообщил Telegram-канал Министерства юстиции.

Предыдущим руководителем центра был Алишер Кадиров, в мае избранный лидером партии «Миллий тикланиш» («Национальное возрождение»).

Поэт и журналист Минхажидин Ходжиматов (Минхожиддин Мирзо) родился в 1965 году, в 1990 году окончил Факультет журналистики Ташкентского государственного университета.

С прошлого года работал заместителем председателя Союза писателей Узбекистана. В 2013—2014 годах был министром по делам культуры и спорта Узбекистана, в 2012—2013 годах — первым заместителем председателя Национальной телерадиокомпании.

Республиканский центр духовности и просветительства был воссоздан в 2017 году постановлением президента путем объединения Республиканского центра духовности и Научно-практического центра национальной идеи и идеологии (в 2006 году он был разделен на эти две организации постановлением первого президента страны).