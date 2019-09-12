4 сентября в Ташкенте открылся шоурум товаров для комфортного сна Volo. Здесь можно попробовать товар на вкус: посмотреть, полежать, протестировать продукцию и с точностью выбрать, что именно нужно. Ассортимент пополнился всем необходимым для сна: кровати, одеяла, подушки, мягкие халаты, полотенца, наматрасники, в том числе непромокаемые, и удобные тапочки.





Также в шоуруме появилось восемь новых матрасов. Они сделаны из дышащих и инновационных тканей Tencel, Bamboo, Graphene и хлопка.

Tencel — это растительная ткань на основе древесной массы. Так образуется полезное для здоровья место отдыха, особенно для людей с чувствительной кожей.





Матрасная ткань Bamboo впитывает влажность и обеспечивает быстрое высыхание. Благодаря этому тело дышит, а сам матрас не утрачивает комфортабельность на протяжении многих лет.





Graphene — новейшая инновационная разработка и материал будущего. Это легкая и прочная, почти невесомая ткань, которая в два раза прочнее стали. Также активированный уголь, из которого делается материал, прекрасно поглощает запахи и неприятные вещества.





Каждый матрас выполнен по европейским стандартам Oeko Tex и CertiPur и имеет гарантию шесть лет. В матрасах используется специальная технология, которая позволяет повторять форму тела, что обеспечивает здоровый и крепкий сон. Большая часть моделей — беспружинные, в остальных используется независимый семизонный пружинный блок.

Материалы по-своему необычны, экологически чисты, гипоаллергенны, обладают высоким качеством и повышенной износостойкостью.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−997−33−33, (+998) 97−419−11−11

Адрес: Мирабадский р-н, ул. Фидокор, 21

Сайт: volo.uz

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