Ставку налога на добавленную стоимость планируется снизить с действующих 20% до 15%. Соответствующий проект решения президента поручено разработать Министерству финансов Узбекистана на видеоселекторном совещании под председательство главы государства 11 сентября.

«Снижение ставки НДС до 15%, в совокупности с мерами, направленными на обеспечение его нейтральности, предлагаемыми в новой редакции Налогового кодекса, благоприятно отразится на деятельности хозяйствующих субъектов», — говорится в сообщении Минфина.

При этом, по расчетам министерства, снижение ставки НДС на 5% сократит поступления в государственный бюджет на 10 трлн сумов в год, или порядка 2% к ВВП.