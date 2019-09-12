С 1 января 2020 года граждане Китая, включая Специальный административный район Гонконг КНР, могут въезжать в Узбекистан без визы на срок не более 7 дней через международные аэропорты страны. Это предусмотрено указом президента от 12 сентября, сообщило Министерство юстиции.

С июля прошлого года граждане Китая, включая САР Гонконг, следующие транзитом через международные аэропорты Узбекистана с целью осмотра достопримечательностей страны, могут находиться в республике без визы сроком не более 5 суток при наличии авиабилета НАК «Узбекистон хаво йуллари» в третью страну.