Для студентов, обучающихся и на «контракте», и на «бюджете» будет установлена стипендия в размере 400 тысяч сумов, сообщил заместитель министра высшего и среднего специального образования Сарвар Бузрукхонов на пресс-конференции в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

«Новая система обучения, предусматривающая как наличие стипендии, так и ее отсутствие, начнет действовать с сентября, — сказал Сарвар Бузрукхонов. — Для студентов, обучающихся на бюджетной основе на оценки „4“ и „5“, из государственного бюджета будут выделяться поощрительные премии в размере до 50% от стипендии».

При этом, отметил замминистра, с учетом общественного мнения размер стипендии в 400 тысяч может быть пересмотрен.

Отмечалось, что для студентов, обучающихся на «контракте» на «хорошо» и «отлично», тоже предусмотрены дополнительные выплаты в размере до 50% (до 200 тысяч сумов), но уже за счет сбережений вузов.

Сейчас продолжает действовать система, при которой размер стипендии различается в зависимости от оценок студента за семестр — «удовлетворительно», «хорошо» или «отлично».

По словам представителей Минвуза, студенты, обучающиеся по государственному гранту, будут лишаться стипендии в следующем за сданным семестре, если получат оценку «3» по трети изучаемых предметов (30%).