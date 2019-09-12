Заработная плата низкооплачиваемых работников угледобывающего предприятия «Шаргунькумир» в Сурхандарьинской области по результатам рассмотрения трудового спора повышена в 1,15 раза, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Федерации профсоюзов Узбекистана. Низкооплачиваемыми считаются работники предприятия, получающие менее 1 млн сумов в месяц.

Ранее сообщалось, что почти 200 шахтеров «Шаргунькумира» 14−15 августа устроили забастовку. Бросить работу и выйти на протест их вынудили невыносимые условия труда.

По данным Федерации профсоюзов, участие в забастовке приняли не 200, а 60−70 человек. Они выразили несогласие с низкой заработной платой, недостаточным обеспечением молочнокислыми продуктами и лечебно-профилактическим питанием, полагающимися шахтерам в связи со сложными условиями труда, и непредоставлением бесплатных путевок в детские лагеря.

Комиссия, созданная Федерацией профсоюзов, с 24 по 27 августа изучала социально-экономическое положение работников предприятия, которых всего насчитывается 542 человека при общей штатной численности в 596 мест.

«Все работники, с которыми беседовали члены комиссии, подтвердили, что заработная плата и приравненные к ней платежи выплачиваются своевременно и без задержек. Производятся выплаты по районным коэффициентам (за работу в местностях с неблагоприятными природно-климатическими и бытовыми условиями), выслуге лет, повышенная оплата за работу в ночное время, в выходные и праздничные дни», — сообщила пресс-служба федерации.

Средняя заработная плата на предприятии, как уже сообщалось, составляет 2,343 млн сумов.

Профсоюзный комитет предприятия в 2019 году получил 50 путевок в детские оздоровительные лагеря, однако только 34 путевки были приобретены работниками, остальные же, как выяснила комиссия, не изъявляли желания отправлять своих детей в лагеря.

При изучении вопросов охраны труда комиссия Федерации профсоюзов выявила, что для доставки работников на место выработки и обратно приобретено три новых автобуса, для оказания экстренной помощи оборудован один автомобиль скорой медицинской помощи.

В ходе рассмотрения бесед с рабочими комиссией создан штаб внешнего управления, в состав которого введены представители рабочих, в том числе участвовавшие в «акции несогласия».

По итогам рассмотрения трудового спора Республиканскому совету профсоюза железнодорожников и транспортных строителей поручено:

инициировать коллективные переговоры по увеличению заработной платы работников «Шаргунькумира» и расширению перечня категорий работников, которым полагается выдавать молочные продукты;

организовать выделение большего количества путевок в санатории и детские лагеря;

взять на особый контроль выдачу молочных продуктов и лечебно-профилактического питания, качественной спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты;

подготовить конференцию профсоюза по избранию председателя профкома, учитывая, что бывший председатель профкома предприятия подал заявление на предоставление отпуска с последующим увольнением.

По исполнению поручений Федерация профсоюзов провела краткосрочные итоги. Помимо повышения зарплаты низкооплачиваемых работников, организована раздача молочной продукции работникам, занятым на работах с неблагоприятными и вредными условиями труда, в соответствии с требованиями статьи 217 Трудового кодекса.

Для улучшения условий труда работников начаты ремонтные работы душевой, прачечной и комнат отдыха. Две столовые были отремонтированы, оснащены необходимой кухонной мебелью и оборудованием. Кроме того, «в честь 28-летия независимости Узбекистана состоялось праздничное мероприятие для 500 работников „Шаргунькумир“», отметила пресс-служба Федерации профсоюзов.