Малые предприятия Узбекистана смогут инвестировать в энергоэффективность и возобновляемые источники энергии благодаря доступу к пилотному механизму финансирования зеленой экономики (GEFF), который был подписан между АИКБ «Ипак Йули» и ЕБРР.

Механизм будет предоставлять малым и частным предприятиям кредиты для инвестиций в технологии, которые сокращают энергопотребление, выбросы парниковых газов, а также технологии адаптации к изменению климата и смягчения его последствий.





«Ипак Йули» стал банком-партнером ЕБРР в рамках GEFF, получив кредитную линию в узбекских сумах в эквиваленте 5 млн долларов США для кредитования частных компаний. Кредиты будут покрывать инвестиции в зеленые технологии, такие как энергоэффективное оборудование, теплоизоляция, фотоэлектрические солнечные панели, геотермальные тепловые насосы и водосберегающие ирригационные системы и другое.Предприятия могут определить типичные технологии с помощью селектора технологий GEFF.

В рамках данной кредитной линии инициаторам проектов будут предоставлены бесплатные консультации от международных экспертов в области энергоэффективности. Это позволит клиентам банка «Ипак Йули» внедрить передовую зарубежную практику в свои предприятия.

Одним из главных преимуществ кредитной линии ЕБРР является предоставление грантовых средств инициаторам успешно реализованных проектов в размере от 10 до 20% от суммы кредита приемлемого проекта.

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