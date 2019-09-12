Велогонщики Узбекистана завоевали четыре золотые и три серебряные медали на Кубке Азии, который проходил 9−11 сентября в Индии. В общекомандном зачете национальная сборная заняла второе место, сообщила Федерация велоспорта Узбекистана.

Юниоры принесли в копилку сборной две золотые и две серебряные медали. Бехзод Рахимбоев стал лучшим на континенте в скретче и гонке по очкам — он выиграл золотые медали в обоих направлениях. Велогонщица Янина Кускова заняла третье место в мировом рейтинге и получила серебряные медали в индивидуальной гонке преследования и скретче.

Среди взрослых велогонщиков Рената Байматова выиграла индивидуальную гонку преследования и удостоилась золотой медали. Еще одно «золото» и 200 очков на Олимпиаду-2020 завоевал Муроджон Холмурадов.

Последнюю серебряную медаль сборной принес Дилмурод Сиддиков. Он участвовал в омниуме и завоевал 180 очков на Олимпиаду в Токио.