Начиная с 2014 года каждый последующий год объявлялся Всемирной метеорологической организации (ВМО) самым теплым за все время наблюдений. Скорее всего, 2019 год не станет исключением из этой тревожной тенденции. Июль этого года переписал историю состояния климата, установив десятки новых температурных рекордов на местном, национальном и глобальном уровнях, заявил Генеральный секретарь ВМО Петтери Таалас.

Узбекистан — в числе стран, наиболее уязвимых к изменению климата. С 1880 года среднегодовая температура в стране повысилась на 1,6 градусов Цельсия (с 13,2 до 14,8 градусов), что превышает средние темпы роста на планете. Прогнозируется, что в 2030—2050 годах температура воздуха в регионе Центральной Азии может возрасти еще на 1,5−3 градусов. Здесь наибольшее повышение температуры воздуха ожидается в Приаралье, поскольку из-за высыхания Арала там также идут специфические местные климатические изменения.

Как оценивается изменение климата

Узбекистан является стороной Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) с 1993 года и ратифицировал Парижское соглашение по климату в 2018 году. Страна взяла на себя добровольные количественные обязательства снизить углеродоемкость ВВП (удельные выбросы парниковых газов на единицу ВВП) и приспособлению к изменению климата.

Узгидромет при Министерстве чрезвычайных ситуаций является ответственной организацией по выполнению обязательств по РКИК ООН и Парижского соглашения. Ранее Узгидрометом были подготовлены первое (1999 год), второе (2008 год) и третье национальные сообщения об изменении климата (2016 год).

Парижское соглашение требует от страны ведения:

отчетов по инвентаризации источников антропогенных выбросов парниковых газов и оценке результативности мер смягчения — каждые два года;

национальных сообщений об изменении климата — каждые четыре года.

кадастра источников антропогенных выбросов парниковых газов.

С 2019 года началась подготовка четвертого национального сообщения, которая займет около двух лет, сообщила «Газете.uz» эксперт Узгидромета Раиса Тарянникова, участвовавшая в подготовке третьего национального сообщения. В итоге в 2021 году также должны быть подготовлены первый двухгодичный отчет по инвентаризации и оценке результативности мер смягчения и кадастр источников выбросов парниковых газов за 1990−2018 годы.

Где и как должны используются эти данные?

Самое уязвимое

Сельское хозяйство дает людям пропитание. И оно наиболее чувствительно к изменению климата, отметила эксперт предприятия UZGIP («Узгипромелиоводхоз») Татьяна Хамзина на тренинге для журналистов 10 сентября, организованном Региональным экологическим центром Центральной Азии.

На орошение сельхозугодий площадью 4,3 млн га тратится 90−92% всей используемой в стране воды, на сельхозсектор приходится 27% занятости в стране, и средства для существования жителей сельской местности в основном зависят от сельхозпроизводства, сообщила эксперт.

Возрастающая теплообеспеченность при потеплении климата может принести выгоды сельскому хозяйству — например, перезимовка животных будет проходить легче, меньше понадобится укрывать теплолюбивые культуры на зиму, может возрасти сахаристость винограда. Возрастают возможности для получения нескольких урожаев в год, выращивания позднеспелых и теплолюбивых культур — однако эти выгоды будут реальны лишь при достаточной влагообеспеченности, подчеркнула Татьяна Хамзина.

При этом с водообеспеченностью все больше проблем: по оценкам Всемирного банка, уже сегодня потребность в воде для орошения в сельском хозяйстве удовлетворена не полностью. Из-за недостатка воды к 2030 году можно ожидать снижения урожайности озимой пшеницы, хлопчатника и садов соответственно на 7−9%, 4−5%, 6−8%.

Цельная стратегия взамен фрагментарным решениям

Ущерб экономикам Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана, наносимый климатическими изменениями, составляет от 0,4% до 1,3% их годового ВВП, оценивает Всемирный банк. В Узбекистане тоже необходим анализ возможного ущерба основным отраслям экономики — водоснабжению, энергетике, сельскому и лесному хозяйству, транспорту — от климатических изменений, сказал эксперт Всемирного банка Бенуа Боске «Газете.uz».

Целый ряд госпрограмм посвящен Приаралью для смягчения последствий Аральской катастрофы и развития региона; приняты документы по развитию сельского хозяйства, ирригации, улучшению мелиоративного состояния земель и использованию водных ресурсов. Вместе с этим эксперт Всемирного банка отмечает фрагментарность этой работы, так как нет «единого национального координационного механизма, который бы принимал эффективные меры в ответ на вызовы климатических изменений».

Действительно, в стране пока нет такой всеобъемлющей стратегии действий по реагированию на климатические изменения, которая обязывала бы учитывать эти изменения при принятии и реализации всех общегосударственных и секторальных программ и планов развития.

Недавно начата разработка стратегии развития сельского хозяйства на ближайшие десять лет, где в значительной мере будут отражены ответы на климатические вызовы. Одним из основных направлений стратегии названо повышение эффективности и ведение учета водопользования, а также внедрение водосберегающих технологий на 200 тысячах га площадей каждый год.

«200 тысяч гектаров каждый год на водосберегающих технологиях — это очень амбициозная задача. Но если мы не будем ставить столь амбициозные задачи, прогресса не будет, — прокомментировал „Газете.uz“ Алексей Волков, национальный координатор Программы малых грантов Глобального экологического фонда (ПМГ ГЭФ). — Мы надеемся, что опыт ПМГ ГЭФ по почвозащитному земледелию найдет отражение в проекте этой стратегии».