Президент Шавкат Мирзиёев поручил Министерству финансов разработать конкретные обоснованные предложения по снижению ставки налога на добавленную стоимость. Поручение прозвучало на видеоселекторном совещании 11 сентября, сообщила программа «Новости 24» телеканала «Узбекистан 24».

На совещании говорилось, что прогноз поступлений в государственный бюджет за восемь месяцев перевыполнен на 7%. Для увеличения поступлений и расширения налогооблагаемой базы важно повысить собираемость фиксированного налога с индивидуальных предпринимателей и легализовать теневую занятость, отметил глава государства.

Он подверг критике тот факт, что по Ташкенту, Сурхандарьинской и Наманганской областям имеются многомиллиардные не взысканные налоги, а руководители ряда районов и городов продолжают выполнять прогнозные показатели за счет крупных налогоплательщиков.

Президент также отметил, что необходимо перевести крупных плательщиков налогов на электронные счета-фактуры и интегрировать их с компьютерными программами бухгалтерского учета. Это, по его словам, повысит эффективность работы по изучению резервов и увеличению поступления налогов.

За 20 городами и районами, обеспечивающими 21% всех поступлений в бюджет, закреплены ответственные руководители. Хокимы и главы территориальных налоговых ведомств, ведущих слабую работу по выполнению прогноза поступлений, строго предупреждены.

Шавкат Мирзиёев отметил, что совершенно недопустимо выполнение прогноза поступления налогов за счет взимания предоплаты. Он также указал, что необходимо тщательно проработать проект новой редакции Налогового кодекса с учетом предложений, озвученных при обсуждениях с предпринимателями, экспертами и представителями научно-исследовательских учреждений.