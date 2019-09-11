Ташкент — надежда на лучшую жизнь для многих узбекистанцев. Точнее, для тех, кто живет не в столице или Ташкентской области. Но что манит их в мегаполис и насколько реально стать его полноправным жителем?

Почему мечта жить в Ташкенте практична

Что больше всего беспокоит родителей? Конечно же, будущее их детей. И в Узбекистане, и во всем мире мамы и папы делают все возможное, чтобы обеспечить счастливую и безбедную жизнь своих наследников.





Кто-то делает ставку на финансовое благополучие семьи: временная или постоянная работа в Ташкенте помогает обеспечить родных лучше, чем в родном городе. Другие верят в образование: обучение в престижном вузе дает больше шансов устроиться на высокооплачиваемую работу или создать бизнес. И столичные учебные заведения тут вне конкуренции. Но путь жителей регионов к учебе и жизни в Ташкенте простым не назовешь.

Главные преграды — аренда жилья и прописка. Плата за съемную квартиру может быть равна половине зарплаты, а то и больше. Вдобавок — отсутствие ташкентской прописки. Это постоянные хлопоты с продлением временной прописки раз в полгода, контроль со стороны властей и другие неприятные моменты. Не каждый справится с такой нагрузкой.

Но что, если всего одно верное решение поможет избежать этих проблем? Способ стать счастливым жителем столицы без перерегистраций и зависимости от арендодателей существует.

Как купить квартиру в Ташкенте вместе с пропиской?

Что такое гражданство за инвестиции? Это когда стать гражданином государства можно, вложив определенную сумму денег в его экономику. В Карибском бассейне, например, страны таким образом улучшают финансовое положение и модернизируют инфраструктуру. Подобные вливания позволяют развивать сферы туризма, образования, здравоохранения на благо граждан.





Система предоставления прописки в Ташкенте покупателям недвижимости отдаленно напоминает гражданское инвестирование. Покупатель за свои деньги получает желаемое — квартиру и прописку, а государство, в свою очередь, получает источник наполнения бюджета. Строительная отрасль и рынок недвижимости оживают и обновляются, чтобы соответствовать запросам потребителей.

Как действует механизм

Как любая госпрограмма, система оформления прописки в Ташкенте узбекистанцам, которые купили недвижимость в столице, имеет свои правила и нюансы. Система стартовала в 2017 году, но спустя год постановлением Кабинета Министров № 845 от 22.10.2018 года были внесены изменения. Так, было снято ограничение на нижний порог стоимости жилья. До этого минимальная цена недвижимости должна была составлять 2,5 тысячи МРЗП.

Требование насчет приобретения недвижимого имущества только в новостройках осталось. Также в силе обязательная оплата госпошлины за удостоверение договоров купли-продажи. Ее размер составляет 5% от суммы договора, но не менее 10 МРЗП (2 027 300 сумов).





При соблюдении этих правил, покупатель получает право подать документы на постоянную прописку в Ташкенте или Ташкентской области уже как владелец жилого помещения.

Согласно № ЗРУ-296 от 14 сентября 2011 года, гражданин, получивший прописку по этому закону, имеет право прописать в купленной столичной квартире супруга/супругу, их детей, не имеющих свои семьи, совместных несовершеннолетних детей и (или) детей, рожденных от предыдущего брака, а также рожденных вне брака и усыновленных.

То есть, имея определенные накопления и желание перевезти семью в Ташкент, можно одновременно стать обладателем собственной жилплощади и столичной прописки. И жилье сразу будет свое — не придется скитаться по съемным квартирам, и прописать в новеньких апартаментах можно сразу всех членов семьи. Даже если покупать квартиру в ипотеку, то прописка будет. А выплачивать займ, обустроившись в своем уютном доме, уже приятнее.

Какие жилые комплексы достойны внимания

Чтобы жить с комфортом, нужно тщательно выбирать район. Именно от месторасположения дома зависит развитость инфраструктуры и то, какие будут соседи в доме.





Например, ЖК Sultania расположен в центре города. Соответственно, жильцы — обеспеченные, солидные люди, среди которых встречаются и знаменитости, спортсмены. Помимо обычных квартир, здесь есть пентхаусы с великолепным видом из окон. Само владение недвижимостью в таком доме ненавязчиво подчеркивает статус жильца.

Что немаловажно, подобные жилые комплексы хорошо охраняются. Поэтому можно не беспокоиться о безопасности семьи. Благодаря подземной парковке пространство вокруг здания остается свободным и эстетичным. Можно спокойно гулять с детьми.





Компания Genesys объявляет о проведении акции «7/7» для покупателей жилья в ЖК Sultania. С 1 сентября по 15 октября действует скидка 7% на покупку квартиры для клиентов из Самаркандской, Кашкадарьинской, Бухарской, Хорезмской, Навоийской, Ташкентской областей и Ташкента.

С 16 октября по 30 ноября действует скидка 7% на покупку квартиры для покупателей из Андижанской, Джизакской, Наманганской, Сурхандарьинской, Сырдарьинской, Ферганской областей и Республики Каракалпакстан.

В СМИ то и дело циркулирует разная информация об изменениях в законодательстве о прописке до конца 2019 года. Одни инсайдеры говорят про новый механизм получения прописки при покупке недвижимости, другие, что продажу прописки закроют. А третьи настаивают, что прописку и вовсе отменят.

Учитывая, как часто меняются правила и требования в этой системе, затягивать с решением не стоит. Тем более, когда компании по продаже первичной недвижимости предлагают покупателям такие значительные скидки.

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