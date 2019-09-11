Из-за травм, полученных в групповой драке, скончался 23-летний Муслимбек Омонов, сообщила пресс-служба ГУВД Ташкента. Погибший был бойцом смешанных единоборств, семикратным чемпионом Узбекистана по кикбоксингу, чемпионом мира по кикбоксингу и чемпионом Азии по ММA.

Инцидент произошел в ночь с 10 на 11 сентября. Примерно в 00:50 в кафе в Юнусабадском районе между двумя компаниями молодых людей возник конфликт. Для выяснения отношений они вышли на улицу, доехали до Шайхантахурского района, где учинили драку.

Трое участников драки, включая Муслима Омонова, с телесными повреждениями обратились в больницу. Несмотря на усилия врачей, спортсмен скончался.

По данному факту возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Узбекистана. Все участники драки установлены, ведется следствие, отметила пресс-служба ГУВД.

В августе 2018 года рядом с ночным клубом «Аурум 898» произошла драка между 25-летним бойцом ММА Жамшидом Кенжаевым и охранниками заведения. От полученных травм спортсмен скончался в больнице. По делу были осуждены четыре охранника клуба, один из них приговорен к 18 годам лишения свободы, еще трое — к 5 годам заключения.