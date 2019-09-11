Тренер по трамполину Республиканской школы высшего спортивного мастерства Рашид Исянов скончался 11 сентября после продолжительной болезни, сообщила Федерация гимнастики Узбекистана.

Рашид Исянов (1940 г. р.) окончил Узбекский государственный институт физической культуры (УзГосИФК). Многие годы он работал преподавателем в этом вузе.

В 1998—2016 годах занимал должность старшего тренера по трамполину в Республиканском колледже олимпийского резерва. С 2007 — 2018 годы работал тренером по трамполину в Республиканской школе высшего спортивного мастерства по гимнастике. В 1985 году Рашид Исянов был удостоен звания заслуженного тренера.

За свою карьеру Рашид Исянов подготовил 40 мастеров спорта и 30 кандидатов в мастера спорта. Среди его воспитанников — бронзовый призер Олимпийских игр-2008 в Пекине Екатерина Хилько.