Агентство по защите прав потребителей создано при Антимонопольном комитете Узбекистана, сообщила пресс-служба АМК.

Новое подразделение комитета будет регулировать вопросы, связанные с рынком рекламы, контролем за безопасностью и качеством товаров, просвещением и повышением потребительской грамотности населения. Агентство также будет помогать потребителям защищать их права и интересы в суде.

В числе полномочий агентства: