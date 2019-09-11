Агентство по защите прав потребителей создано при Антимонопольном комитете Узбекистана, сообщила пресс-служба АМК.
Новое подразделение комитета будет регулировать вопросы, связанные с рынком рекламы, контролем за безопасностью и качеством товаров, просвещением и повышением потребительской грамотности населения. Агентство также будет помогать потребителям защищать их права и интересы в суде.
В числе полномочий агентства:
- проведение контрольных закупок товаров народного потребления в магазинах и их экспертиза;
- проведение проверки (без вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность) при наличии достоверных сведений о фактах нарушения прав потребителей и законодательства о рекламе;
- внесение предписаний об устранении нарушений законодательства в сфере защиты прав потребителей и регулирования рынка рекламы;
- изучение динамики потребительских цен и механизмов ценообразования на социально значимые товары, выработка предложений и рекомендаций по стабилизации цен;
- недопущение недобросовестной конкуренции в сфере рекламы и пресечение недостоверной рекламы.