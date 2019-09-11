Международный деловой центр Tashkent City — крупнейший строительный проект, осуществляемый в Республике Узбекистан. На территории 80 га в центре Ташкента возводятся бизнес-центры, конгресс-холл, гостиницы мирового класса, торгово-развлекательные центры, комфортабельные жилые комплексы и необычная, в масштабах страны, парковая зона.

Особое место в проекте Tashkent City уделено именно рекреационной зоне — огромному парку площадью 18,6 га. На его территории многие объекты реализованы впервые в Узбекистане. Работы здесь продолжаются более года, и с каждым днем строительство парка близится к завершению.





Ландшафт парковой зоны составят более 4,5 тысячи деревьев и различных растений. В центре парка расположено искусственное озеро 1,5 га с крупнейшим инновационным музыкальным фонтаном в Узбекистане. С амфитеатра на берегу озера зрители смогут наблюдать водное представление с лазерным шоу и спецэффектами. Кроме того, здесь расположатся такие познавательно-развлекательные объекты, как первый в Узбекистане Fly-theatre, планетарий и музей восковых фигур.

Комфортабельный жилой комплекс Boulevard является частью единого пространства делового центра Tashkent City. Жизнь здесь организована так, чтобы обеспечить абсолютную безопасность обитателей и дать им все, что требуется для полного комфорта: роскошные виды, удобная планировка квартир, площадь апартаментов от 46 до 118 кв. м, наличие подземной парковки и шопинг-авеню на первых этажах.

Забежать в магазин за продуктами, забрать ребенка из детского сада, который находится рядом с домом, или просто отдохнуть полчаса в кафе — все это будет доступно прямо на территории жилого комплекса.





Кроме того, у ЖК Boulevard множество преимуществ:

повышенная сейсмостойкость зданий в девять баллов;

круглосуточная охрана и видеонаблюдение;

контроль доступа на территорию;

детские площадки, магазины, рестораны, кофейни в двух шагах от дома;

развитая инфраструктура района: неподалеку расположены несколько школ, университетов, супермаркеты, медицинские учреждения, театры и главные достопримечательности Ташкента;

хорошая транспортная развязка и расположенные поблизости четыре станции метро позволят в кратчайшие сроки добраться до любой точки города;

высокие потолки: в зависимости от этажа высота потолков в квартирах варьируется от 3,4 до 4,4 м;

свободная планировка позволяет без труда переделать под себя пространство;

никаких автомобилей в поле зрения: паркинг спрятан под землей.





До финальной готовности комплекса и завершения строительства Tashkent City осталось немного времени, и покупка квартиры в ЖК Boulevard однозначно станет выгодной инвестицией для успешного бизнеса и благополучного будущего.

Единый информационный центр: (+998) 71−202−22−22

Адрес: ул. Фурката, МДЦ Tashkent City

Ориентир: дорога со стороны площади Дружбы народов в сторону проспекта им. Алишера Навои

График работы офиса продаж: с 9:00 до 19:00, без выходных.

Сайт: dreamcity.uz

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