Президент Узбекистана 9 сентября подписал закон об использовании атомной энергии в мирных целях. Документ опубликовало «Народное слово».

Основными принципами использования атомной энергии определены:

приоритет защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды;

обеспечение безопасности;

доступность информации;

запрет на производство ядерного оружия и других ядерных взрывных устройств.

Законом вводятся ряд понятий. В частности, радиоактивными веществами являются испускающие ионизирующее излучение, не относящиеся к ядерным материалам. Радиоактивные отходы — материалы и вещества, не предназначенные для использования, содержащие радионуклиды с уровнем активности, превышающим предельно допустимые значения. Пункты хранения — стационарные объекты и сооружения, не относящиеся к ядерным установкам, предназначенные для хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ или отходов.

Документом описываются права граждан на участие в использовании атомной энергии. Они могут:

участвовать в обсуждении проектов государственных программ и нормативно-правовых актов в области использования атомной энергии, вопросов размещения, проектирования, сооружения, эксплуатации и вывода из эксплуатации ядерных установок и пунктов хранения и вносить предложения;

рекомендовать своих компетентных представителей для участия в проведении экспертизы обоснования безопасности объектов использования атомной энергии;

запрашивать и получать от государственных органов информацию о безопасности действующих и планируемых ядерных установок и пунктов хранения, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;

посещать в ознакомительных целях ядерные установки и пункты хранения в порядке, установленном правительством;

оказывать содействие в реализации мероприятий по использованию атомной энергии.

Граждане, подвергшиеся радиационному воздействию, имеют право на получение документа о дозе облучения, выдаваемого в порядке и по форме, утвержденной Министерством здравоохранения.

В законе также закреплен порядок размещения и сооружения ядерной установки, например, атомной электростанции или исследовательского реактора, и пункта хранения, их эксплуатации, транспортировки ядерных материалов и радиоактивных веществ, ввоза и вывоза ядерных установок, ядерных материалов, радиоактивных веществ и отходов, их хранения, переработки и захоронения.

Так, решение о сооружении ядерной установки принимает президент Узбекистана по предложению Кабинета Министров. Решение о выборе площадки для размещения принимает правительство. Отменить решение о сооружении установки может также только президент по предложению правительства, которое, в свою очередь, должно опираться на обоснование экспертизы по безопасности.

В районе размещения ядерной установки или пункта хранения устанавливаются следующие особые территории:

санитарно-защитная зона — специальная территория с особым режимом использования;

зона наблюдения — территория, на которой вероятно радиационное воздействие ядерной установки и пункта хранения на население, проживающее в этой зоне;

зона безопасности — территория с особым правовым режимом.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещение жилых помещений и общественных зданий. В зоне наблюдения могут вводиться ограничения хозяйственной деятельности. В санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения ведется мониторинг радиационной обстановки.

Особый правовой режим зоны безопасности включает ограничения на въезд и пребывание в ней физических лиц, на полеты летательных аппаратов (включая воздушные суда) над территорией зоны безопасности и на право ведения хозяйственной и предпринимательской деятельности.

На территорию Узбекистана допускается ввоз только продуктов переработки, полученных из радиоактивных отходов и отработавшего ядерного топлива, прежде вывезенных из страны. Как сообщалось ранее, отработавшее топливо узбекистанской атомной электростанции будет перерабатываться в России, а образовавшиеся в результате радиоактивные отходы — храниться в Узбекистане согласно международным нормам.

Согласно документу, при хранении радиоактивных веществ и ядерных материалов, а также захоронении радиоактивных отходов должна обеспечиваться защита населения и окружающей среды.

Кроме того, в законе описан порядок организации аварийной готовности и аварийного реагирования, разработки внешнего и внутреннего аварийного плана, а также устанавливается ответственность за убытки и вред, причиненные радиационным воздействием.

Закон вступил в силу со дня официального опубликования.