Компания Apple на презентации в Купертино во вторник представила iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, iPad 7 и Watch Series 5.

Смартфон iPhone 11 оснащен процессором A13 Bionic и 6,1-дюймовым дисплеем Liquid Retina. Он будет держать заряд батареи на час дольше, чем iPhone XR, обещают производители. iPhone 11 на задней панели имеет две камеры — по 12 мегапикселей каждая.

Корпус выполнен из стекла и алюминия, есть защита от брызг и воды (IP68) — допускается погружение до двух метров на 30 минут. Технология аутентификации по лицу Face ID стала работать до 30% быстрее — распознает с более дальнего расстояния и с другого угла. Смартфон также поддерживает технологию Dolby Atmos — трехмерное звучание.

Модели iPhone 11 Pro и 11 Pro Max отличаются только размерами дисплеев: у первого — 5,8 дюйма, второго — 6,5 дюйма. Корпус выполнен из матового стекла и нержавеющей стали. Они оснащены тремя камерами с разными линзами: ультраширокоугольной, широкоугольной и телефото. Разрешение у всех камер одинаковое — 12 мегапикселей.

Фронтальная камера TrueDepth позволяет снимать замедленные селфи с частотой 120 кадров/с или видео 4К с частотой 60 кадров/с. Аккумулятор у iPhone 11 Pro и 11 Pro Max работает в среднем до пяти часов дольше. Телефоны защищены от брызг, воды IP68 — допускается погружение до четырех метров на 30 минут. Новые модели также оснащены Face ID и Dolby Atmos.

Apple также обновила iPad. Он получил увеличенный дисплей Retina 10,2 дюйма и полноразмерную клавиатуру Smart Keyboard. HD-камера FaceTime и на задней панели имеют разрешение 8 мегапикселей. iPad поддерживает Wi‑Fi и 4G LTE, аккумулятора хватает на 10 часов работы. Корпус нового iPad выполнен из алюминия.

Дисплей новых часов Apple Watch Series 5 всегда включен, циферблат и время на нем видны постоянно. Из нового — приложение «Шум», «Отслеживание цикла» и установленный App Store.