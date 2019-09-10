Тренером сборной Узбекистана по триатлону назначен украинский триатлет международного класса Виктор Земцев, сообщила «Газете.uz» пресс-служба Федерации триатлона страны.

Виктор Земцев — десятикратный победитель соревнований по триатлону Ironman, ранее был главным тренером Z Iron Team и капитаном команды RedLava Team. Победитель чемпионата мира-2005 ITU Long Distance, призер ITU чемпионата Европы-2017 и многократный чемпион Украины.

В ближайшее время спортсмены Узбекистана примут участие в соревнованиях в городе Акаба (Иордания) и финальном этапе Кубка Узбекистана. После этих соревнований, по словам тренера, будет формироваться сборная команда.

«Я думаю, что сборная будет пополняться, а также меняться в течение всего года, потому что нельзя останавливаться на достигнутом. Сейчас я работаю с 10 спортсменами и в масштабах страны этого явно недостаточно», — отметил Виктор Земцев. «Первостепенная задача на данный момент — это выход на международную арену, в первую очередь начиная с достижений уровня кубков и чемпионатов Азии», — добавил он.

Напомним, в марте Федерацию триатлона возглавил первый заместитель руководителя службы безопасности главы государства и зять президента Отабек Умаров.