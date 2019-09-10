Военнослужащие специальных подразделений Индии провели тренинг для военнослужащих Узбекистана по ликвидации террористических групп в горах и в городских условиях на полигоне «Фориш» в Джизакской области, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства обороны.

Кроме того, было отработано применение максимальных возможностей проведения операций без потерь личного состава.

Стороны также обменялись мнениями по поводу происходящих в мире и регионе военных конфликтов и проанализировали действия различных террористических групп и методов ведения боевых действий.