Вчера, 9 сентября в 4:30 на заднем дворе родильного комплекса Наманганского районного медицинского объединения были найдены живыми две новорожденные девочки. Младенцев доставили в отделение реанимации, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.
Девочки родились 2 сентября у рожениц Д. Х. (1996 г. р.) и М. Т. (1997 г. р.). По данным Генпрокуратуры, 9 сентября примерно в 3:30 гражданка Д. Х., находясь в расстройстве из-за того, что ее ребенок родился с искривлением (дефектом) ног, чтобы избавиться от него и скрыть преступление, выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка роженицы М. Т., лежавшей в этой же палате. Обе новорожденные получили тяжелые повреждения.
По данному факту районная прокуратура возбудила уголовные дела по пунктам «а», «в» части 2 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса против Д. Х. и по пункту «а» части 4 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) в отношении ответственных лиц родильного комплекса.
Jamshid Ismatullaev
Какой ужас
Рената Вэй
Вот сво… лучше бы себя из окна выбросила…
Инга Ли
Господи, женщина ненормальная видимо. Можно же не забирать ребенка. Зачем выбрасывать в окно. А второго за что? За компанию? Её бы тоже выбросить на мусорку. Какая из неё мать теперь