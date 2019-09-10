Вчера, 9 сентября в 4:30 на заднем дворе родильного комплекса Наманганского районного медицинского объединения были найдены живыми две новорожденные девочки. Младенцев доставили в отделение реанимации, однако, несмотря на оказанную медицинскую помощь, они скончались, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Девочки родились 2 сентября у рожениц Д. Х. (1996 г. р.) и М. Т. (1997 г. р.). По данным Генпрокуратуры, 9 сентября примерно в 3:30 гражданка Д. Х., находясь в расстройстве из-за того, что ее ребенок родился с искривлением (дефектом) ног, чтобы избавиться от него и скрыть преступление, выкинула из окна второго этажа родильного комплекса своего младенца и ребенка роженицы М. Т., лежавшей в этой же палате. Обе новорожденные получили тяжелые повреждения.

По данному факту районная прокуратура возбудила уголовные дела по пунктам «а», «в» части 2 статьи 97 (умышленное убийство) Уголовного кодекса против Д. Х. и по пункту «а» части 4 статьи 116 (ненадлежащее исполнение своих профессиональных обязанностей) в отношении ответственных лиц родильного комплекса.