Компания LG Electronics (LG) принимает участие в выставке IFA 2019 в Берлине. Во время выступления, посвященного открытию выставки, президент и главный технический директор LG доктор И. П. Парк (Dr. I.P. Park) представил видение будущего компанией, основанное на искусственном интеллекте (ИИ), где всюду как дома. Обращаясь к трем основным столпам стратегии LG в ИИ — эволюция, взаимосвязанность и открытость — доктор Парк и эксперты-приглашенные участники дискуссии обсудили, как инновации в области ИИ и связи расширяют понятие дома во всех сферах жизни.

В центре дискуссии была роль LG ThinQ — бренда компании для интеллектуальных устройств, которая теперь объединяет продукты и услуги ИИ, а также устройства, оснащенные модулями Wi-Fi и интернетом вещей в единую экосистему на основе ИИ. Чтобы проиллюстрировать эволюцию LG ThinQ, доктор Парк представил концепцию интеллектуального обучения, которая позволяет роботам-пылесосам не застревать в углах и других препятствиях. Содействовать таким инновациям будет запатентованный LG-чип для умных приборов, выпущенный ранее в этом году, который использует нейронный двигатель в устройствах с ИИ.





В то же время, в целях подключить больше цифровых точек взаимодействия в жизни потребителей, LG исследует возможности диверсификации способов взаимодействия пользователя с устройством помимо распознавания голоса. Это касается таких инноваций, как дополнительный модуль Vision Pack для интеллектуального зрения — датчик, подключенный к облаку. Доктор Парк продемонстрировал LG Styler, оснащенный Vision Pack, который может визуально распознавать предметы одежды и давать соответствующие рекомендации.

Доктор Парк также представил LG ThinQ Fit, развивающий концепцию «Умное зеркало» с его точными 3D-камерами, замеряющими параметры тела владельца для создания реалистичного аватара для виртуальных фитнес-сессий.

Доктор Парк подчеркнул важность открытости с точки зрения партнерства и сотрудничества. Инвестиции LG в доступность своих платформ для других являются ключом к более широким возможностям совместимости и разнообразию инноваций. В соответствии с этой философией компания недавно сделала платформу LG ThinQ открытой для внешних партнеров и разработчиков, чтобы ускорить развитие своей технологии ИИ.





В числе слушателей доктора Парка были яркие представители со всех уголков технологического сектора, которые занимаются углубленным изучением технологии ИИ, ее развитием и способами применения для улучшения качества жизни.

Среди приглашенных докладчиков были:

Дино Флор — вице-президент по технологиям в Qualcomm, отвечающий за стратегию компании 5G в регионе EMEA;

Морис Конти — известный футурист и директор по инновациям амбициозного завода Alpha, принадлежащего Telefonica;

Ральф Вигман — исполнительный директор iF International Forum Design.

«Эволюция, взаимосвязанность и открытость являются нашими стандартами для своего рода искусственного интеллекта, который значительно улучшит жизнь. Суть не в том, чтобы улучшить то, что мы делаем сейчас, а в том, чтобы коренным образом трансформировать основы нашего образа жизни и мышления», — сказал доктор И.П. Парк.





«Нам повезло, что LG снова обратился к одному из наиболее важных событий в области потребительских технологий. Аудитория IFA невероятно заинтересована всем, что касается ИИ, и важно, чтобы они понимали, по какому пути движется один из наиболее сильных сторонников ИИ», — сказал Йенс Хайтекер, исполнительный вице-президент Messe Berlin Group и исполнительный директор IFA.

Посетители стенда LG в павильоне 18 в Messe Berlin могут ознакомиться с продвинутым потребительским приложением LG в области ИИ LG ThinQ Home, разработанным с помощью ряда интеллектуальных, связанных с образом жизни, решений для лучшего будущего.

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