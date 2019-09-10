Kiton — итальянская марка, ассоциирующаяся с высококачественной мужской и женской одеждой, обувью и аксессуарами. Мужские костюмы этой марки — одни из наиболее сложных в производстве, престижных и дорогих.





Одежда Kiton давно укрепилась в статусе одной из наиболее респектабельных в мире. Этот бренд выбирают представители политической элиты, главы государств, участники списка журнала Forbes и звездные персоны.

Коллекции осень-зима-2019/2020 уже доступны в бутике Glamour.

Адрес: ул. Нукус, 6

Телефон: (+998) 71−233−33−00

Ориентир: хокимият Мирабадского района

Сайт: glamourboutique.uz

Facebook: fb.com/Glamour Boutique Tashkent

Instagram: @glamour.boutique

На правах рекламы.