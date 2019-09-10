До 1 января 2020 года во всех регионах Узбекистана будут созданы по две экспериментальные нотариальные конторы, а в Ташкенте — пять таких контор, сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Это предусмотрено указом президента о коренном реформировании системы нотариата.

В экспериментальных конторах можно будет оформить сделки, не связанные с отчуждением имущества, исполнительные надписи, свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой с использованием электронной цифровой подписи, а также оформить заявления с использованием ЭЦП и путем видеоконференции.

Подлинники документа, оформленного путем дистанционного обслуживания, будут доставляться заказчику курьерской службой.

До 1 января 2024 года запланирована оцифровка сделок, предусматривающих возникновение права на недвижимое имущество, хранящихся в нотариальных архивах.

Как сообщалось ранее, с нового года в стране начнется поэтапный перевод государственных нотариальных контор в негосударственную форму. В рамках реформы ожидается упрощение оформления сделок и внедрение новых нотариальных действий.