В государственный мониторинг природной среды включены новые компоненты: качественный состав коллекторно-дренажных вод, мониторинг растительного и животного мира, а также санитарно-гигиенический мониторинг среды, сообщила Norma.uz со ссылкой на постановление правительства от 5 сентября.

Регламент ведения мониторинга в разрезе каждой составляющей подробно расписан в обновленном положении, которое сменило документ 2002 года. Программа мониторинга утверждается Кабинетом Министров и пересматривается не реже 1 раза в 5 лет. Действующая рассчитана до 2020 года.

Уполномоченные госорганы — Госкомэкологии, Узгидромет, Министерство водного хозяйства, Госкомземгеодезкадастр, Госкомгеологии, Госкомлес и Министерство здравоохранения — имеют право беспрепятственного доступа на заранее определенные точки отбора проб для мониторинга, в том числе расположенные на территории хозсубъектов, без дополнительного согласования с бизнес-омбудсманом.

С 1 января 2021 года на источниках загрязнения атмосферного воздуха вновь вводимых субъектов высокого риска воздействия на окружающую природную среду в обязательном порядке будут устанавливаться автоматические станции по отбору и анализу проб, а на прилегающих к ним территориях — стационарные пункты наблюдения. Финансирование таких мероприятий возложено на хозяйствующие субъекты.

К началу 2021 года должна полноценно заработать Единая геоинформационная база данных системы мониторинга окружающей природной среды. Географические данные и связанная с ними информация о необходимых объектах будет представлена в ней в виде графической визуализации на основе ГИС-технологий. Формировать базу данных будет Центр специализированного аналитического контроля в области охраны окружающей среды при Госкомэкологии. Он собирает, хранит и обрабатывает данные, представленные хозсубъектами и специально уполномоченными госорганами.

«Газета.uz» писала в июле, что по результатам мониторинга атмосферного воздуха вблизи Ташкентского трубного завода имени Гальперина и предприятия «Узвторцветмет» выявлено превышение норм выбросов различных загрязнителей в атмосферный воздух в десятки раз. На днях Госкомэкологии сообщил, что химические предприятия Maxam-Chirchiq (Чирчик) и Ammofos-Maxam (Алмалык) также допустили сбросы в окружающую среду сверх нормативов.

В августе автор «Газеты.uz» Никита Макаренко побывал на Бозсуйских очистных сооружениях, чтобы выяснить, кто загрязняет канал Бозсу ниже Ташкента по течению.