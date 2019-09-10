Крупное дорожно-транспортное происшествие с участием грузового поезда произошло примерно в 4:00 утра 10 сентября в Ангрене в Ташкентской области.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Узбекистана, грузовой автомобиль CAMC, следовавший из Ташкента в Ферганскую долину, на 173 км автодороги А-373 М-39 «Гулистан — Бука — Ангрен — Коканд — Андижан — Ош» врезался в грузовой поезд на подъездном пути к Ангренской золотосортировочной фабрике Рудоуправления Алмалыкского ГМК.

Два вагона, сойдя с рельсов, придавили стоявший на противоположной полосе Damas. Двое из пяти пассажиров минивэна скончались на месте. Трое получили травмы и были госпитализированы в Ангренскую городскую центральную больницу.

В больницу также доставлен водитель грузовика САМС, получивший телесные повреждения.

На фотографиях с места происшествия виден еще один поврежденный грузовик. В связи с ДТП движение по автодороге приостановлено.

По факту происшествия ведется предварительное расследование.