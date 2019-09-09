В Яшнабадском районном суде по уголовным делам Ташкента начался закрытый судебный процесс по уголовному делу в отношении Саида-Абдулазиза Юсупова. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Верховного суда Узбекистана.

Бывший и. о. директора Общественного фонда поддержки и развития независимых печатных СМИ и информационных агентств Узбекистана обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных статьями 167 (хищение путем присвоения или растраты), 168 (мошенничество), 211 (дача взятки) и 28 (виды соучастников преступления) Уголовного кодекса.

Саид-Абдулазиз Юсупов (1982 г. р.) был задержан 10 мая по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере (пункт «а» части 4 статьи 168 УК). Сразу после задержания было распространено его видеообращение, в котором он говорит о давлении. «Газета.uz» подробно писала об этом деле.