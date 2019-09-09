В Ташкенте откроется четвертый филиал академии баскетбола C.A. Wolves. Открытие состоится 12 сентября в спорткомплексе Sportline.
Для удобства юных спортсменов и их родителей новое здание академии будет функционировать как в утреннее, так и вечернее время. Также данный филиал соответствует международным стандартам и имеет удобное расположение.
Многие родители позитивно относятся к баскетболу. Но мало кто знает где именно талантливые дети могут раскрыть свой потенциал и окрепнуть как физически, так и психологически. На сегодняшний день эту возможность предоставляет баскетбольная академия C.A. Wolves.
Преимущества академии:
- сотрудничает с агентом FIBA (International Basketball Federation) и имеет международный статус;
- имеет высококвалифицированный состав детско-юношеских тренеров;
- предоставляет чистое полотенце, питьевую минеральную воду и батончик для восстановления сил во время каждой тренировки;
- разрабатывает индивидуальную программу тренировок с целью наилучшего физического развития каждого игрока.
Академия баскетбола C.A. Wolves расширяется с каждым днем для удобства юных спортсменов и их родителей.
Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−333−33−89, (+998) 99−333−33−20 и на сайте академии.
Адрес: ул. Талимарджан, спорткомплекс Sportline
Ориентир: парк им. Фурката
Сайт: wolves.uz
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