В Ташкенте откроется четвертый филиал академии баскетбола C.A. Wolves. Открытие состоится 12 сентября в спорткомплексе Sportline.

Для удобства юных спортсменов и их родителей новое здание академии будет функционировать как в утреннее, так и вечернее время. Также данный филиал соответствует международным стандартам и имеет удобное расположение.

Многие родители позитивно относятся к баскетболу. Но мало кто знает где именно талантливые дети могут раскрыть свой потенциал и окрепнуть как физически, так и психологически. На сегодняшний день эту возможность предоставляет баскетбольная академия C.A. Wolves.





Преимущества академии:

сотрудничает с агентом FIBA (International Basketball Federation) и имеет международный статус;

имеет высококвалифицированный состав детско-юношеских тренеров;

предоставляет чистое полотенце, питьевую минеральную воду и батончик для восстановления сил во время каждой тренировки;

разрабатывает индивидуальную программу тренировок с целью наилучшего физического развития каждого игрока.

Академия баскетбола C.A. Wolves расширяется с каждым днем для удобства юных спортсменов и их родителей.

Подробную информацию можно получить по телефонам: (+998) 99−333−33−89, (+998) 99−333−33−20 и на сайте академии.

Адрес: ул. Талимарджан, спорткомплекс Sportline

Ориентир: парк им. Фурката

Сайт: wolves.uz

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