Банк «Ориент Финанс» поддерживает политику повышения финансовой грамотности населения и развития кругозора в сфере банковской системы. В связи с этим, 6 сентября в школе №71 Мирзо-Улугбекского района руководством банка «Ориент Финанс» в лице председателя правления и его заместителей был проведен открытый урок на тему основных аспектов банковской системы и финансовых структур.





На уроке была детально проанализирована история рождения банковской сферы, уделено отдельное внимание комплексному пониманию финансовой грамотности, которая формулируется с подросткового возраста с учетом современного темпа жизни. Это, в свою очередь, позволит снизить риск ошибок в финансовых делах в будущем.

Ученикам предоставлены рекомендации, разъяснены принципы, а также обозначены преимущества повышения финансовой грамотности с учетом мирового опыта.





Особого внимания заслуживает презентация, оформленная на доступном для юного возраста языке. Банковские кредиты, вклады, пластиковые карты, а также многие другие продукты банковской деятельности являются неотъемлемой частью модернизированного мира. Подрастающее поколение необходимо подготовить к практике использования финансовых инструментов.

Банк «Ориент Финанс» считает важным не только ознакомить детей с теоретическими знаниями экономики, но и привить корректное представление о важности труда, семейном бюджете и планировании доходов и расходов.





«Подрастающее поколение является основой развития финансового сектора страны в будущем. Крепкая семья — это квинтэссенция здорового общества. Именно поэтому мы делаем упор на развитие финансовой грамотности у детей и подростков, прививая им понятия планирования семейного бюджета и бизнес-компетентности», — резюмировал встречу Бабур Парпиев, председатель правления банка «Ориент Финанс».

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