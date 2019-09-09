До конца рабочей недели по Узбекистану ожидается погода без осадков, ночами будет прохладно, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Сегодня на территорию республики произошло очередное вторжение влажной и относительно холодной воздушной массы с районов Поволжья. Местами прошли дожди, преимущественно небольшой интенсивности. Лишь по Каракалпакстану и Хорезмской области сохранялась погода без осадков. Дневная температура понизилась до +17…+19 градусов, по югу — до +25 градусов.

Однако уже завтра по большей части территории страны вновь установится погода без осадков, за исключением областей Ферганской долины, где ночью и в первой половине дня еще сохранится облачная погода, местами пройдут дожди.

Ближайшие ночи будут холодными, ночная температура понизится до +8…+11 градусов, при этом в дневные часы воздух к середине недели прогреется до +23…+28 градусов.

В дальнейшем по Узбекистану ожидается погода без осадков с температурой на 2−3 градуса ниже среднемноголетних значений: ночью +10…+15 градусов, днем — +25…+30 градусов.