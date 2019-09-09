Прямой еженедельный чартерный рейс HY3563/3564 запускается по маршруту «Ташкент — Киев — Ташкент» с 5 октября, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Национальной авиакомпании, которая предоставит для выполнения рейсов самолеты Airbus A320 и пилотов.

Как сообщил Telegram-канал in4avia, время в пути составит 4 часа 30 минут. Бесплатная норма провоза багажа — 20 кг.

Рейсы будут выполняться по субботам:

Ташкент 23:55 — Киев 02:45

Киев 04:15 — Ташкент 10:45

Как отмечается в сообщении in4avia, цена авиабилета из Киева в Ташкент начинается от 138 долларов. Контакты для справок можно найти в Instagram-аккаунте оператора чартера.

До мая 2015 года Национальная авиакомпания выполняла регулярные рейсы из Ташкента в Киев. Полеты приостановили из-за отсутствия договоренностей между авиационными властями двух стран относительно эксплуатации маршрута. Авиакомпания «Международные линии Украины» также приостановила свои полеты в этом направлении.

Последняя информация о возможном возобновлении регулярного авиасообщения с Украиной появилась в декабре 2017 года. Делегации авиационных властей двух стран провели переговоры, однако Государственная инспекция Узбекистана по надзору за безопасностью полетов констатировала, что между сторонами имеются нерешенные вопросы. «По мере их урегулирования стороны вернутся к переговорам», — пообещало ведомство.