Иметь свое жилье в столице — не только престижно, но и выгодно. Высокая арендная плата отнимает изрядную часть личного или семейного бюджета, когда содержать собственную недвижимость существенно дешевле. К тому же свое — это другое. В собственной квартире можно делать какой угодно ремонт, создавать уютную, домашнюю обстановку.

В арендованном помещении съемщик — не хозяин, приходится во всем зависеть от арендодателя. Такая жизнь под постоянным контролем чужого человека не каждому по душе. Да и переезд с одной съемной квартиры на другую — дело хлопотное. Особенно для семьи с ребенком и значительным количеством вещей и мебели.





Ипотека — дальновидное решение для тех, кто планирует жить и работать в Ташкенте. Начальник управления розничного кредитования Asia Alliance Bank Ихтиер Болтаев и директор по продажам компании Genesys Саидазиз Касымов рассказали о преимуществах ипотеки перед кредитом на жилье и о том, какую недвижимость стоит приобретать в ипотеку. Они ответили на важные и популярные вопросы, которые касаются ипотечного кредитования и выбора квартиры в Ташкенте.

Ипотека и кредит на жилье: отличия

Большинство покупателей жилой недвижимости не являются специалистами в банковской сфере. А в СМИ и интернете понятия «Кредит на покупку жилья» и «Ипотека» часто используют как взаимозаменяемые термины, синонимы. Это еще больше запутывает потребителей. Создается впечатление об ипотеке, как о долговременном кредите под высокие проценты.

Ихтиер Болтаев разложил все по полочкам и объяснил, что у кредита и ипотеки действительно много общего, но есть и ключевые отличия. Именно на них следует ориентироваться заемщику, выбирая вариант займа на покупку квартиры.





Так, ипотека является разновидностью кредита. Поэтому она подразумевает процентные ставки, залог, списки нужных документов, систему выплат — все, как в других видах кредитования.

При этом у ипотеки есть особенности, благодаря которым она выгоднее для заемщика:

процентная ставка существенно ниже, чем у обычных кредитных программ. Это снижает переплату и дает больше шансов досрочно выплатить займ;

длительный срок погашения: выплата ипотеки в течение 10−15 лет позволяет значительно снизить сумму ежемесячной выплаты. Соответственно, финансовая нагрузка на семейный бюджет будет менее ощутимой;

залог — покупаемое жилье. Потребительские кредиты, как правило, выдают под залог имеющегося у заемщика жилья. При оформлении ипотеки залоговым имуществом будет непосредственно недвижимость, приобретаемая в ипотеку;

оценка недвижимости специалистами банка и страховой компанией. Предварительная проверка имущества в юридическом плане обеспечивает большую безопасность сделки, как для банка и страховой компании, так и для заемщика.

«Когда покупатель выбирает ипотеку, ему не приходится затягивать пояс потуже. Это не кредит, который нужно выплатить за три-пять лет. Заемщик может планировать свои расходы в долгосрочной перспективе и спокойно распределять средства. К тому же, выплачивая ипотеку, можно жить в купленной квартире и не тратить деньги на съемное жилье», — объясняет Ихтиер Болтаев.





Какое жилье покупать в ипотеку

«Если вы планируете осесть в Ташкенте с семьей, то лучше обратить внимание на новые жилые комплексы вроде Jangokh. Новостройки отличаются улучшенной планировкой, хорошей инфраструктурой и расположением. В таких комплексах приятно и комфортно жить и растить детей», — рассказывает Саидазиз Касымов.

Существует стереотип, что стоимость квартир на первичном рынке всегда значительно выше, чем на вторичном. На деле же недвижимость в новостройке можно купить ненамного дороже, чем на вторичном рынке. И это будет новая квартира.





Если сравнить средние цены на вторичную недвижимость (на фото — слева), то стоимость 1 кв. м — 600 долларов США. Цена же 1 кв. м в новом доме (на фото — справа) — около 680 долларов США. В период акций стоимость может снизиться и до 650 долларов США. Так что, разница в цене не существенна настолько, чтобы был смысл покупать не новую квартиру.

В таких престижных жилых комплексах, как Jangokh, есть большой выбор новых квартир от 56 до 151 кв. м, которые можно купить в ипотеку. Саидазиз Касымов уточняет, что их быстро разбирают.

С 1 сентября до конца осени можно приобрести квартиру в Jangokh в ипотеку со скидкой 5%.

Выбирая недвижимость, покупателям стоит внимательно изучать и сравнивать варианты. Компании часто устраивают акции или предлагают выгодные решения на постоянной основе.

Например, при покупке квартиры в Jangokh всегда действует скидка 1% за каждого ребенка в семье. Подобные предложения нечасто встречаются. Они позволяют сэкономить крупную сумму даже семье с одним ребенком, тем более — многодетным родителям.





Также Саидазиз Касымов рекомендует оценивать расположение и инфраструктуру жилых комплексов. Для семейного проживания предпочтительнее тихий район и близость садика, станции метро, магазина.

Наладить дружественные отношения с соседями — немаловажный момент. Если среди них большинство приехали из регионов, как в Jangokh, вместе будет легче адаптироваться к ритму столичной жизни.

Таким образом, ипотека — логичное решение для тех, кто решил устроить свою жизнь в Ташкенте. Но, чтобы это решение стало на 100% правильным, нужно серьезно подойти к выбору квартиры. Покупка недвижимости в современном жилом комплексе — это дальновидное капиталовложение в будущее семьи.

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