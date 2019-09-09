Общий объем сделок, совершенных на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» в августе, составляет 120,76 млрд сумов, что почти в 2,9 раза выше, чем в июле. Количество сделок достигло 1896, что меньше, чем 1954 сделок, совершенных в июле. В том же месяце 2018 года этот результат составил 35,2 млрд сумов и 555 сделок. Общее количество различных ценных бумаг, которые участвовали в сделках на РФБ, составило 51 единицу. Об этом говорится в комментарии к биржевым торгам в августе, подготовленном компанией Avesta Investment Group.
Данные показывают, что большая часть объема торгов на РФБ, как обычно, приходится на банковский сектор, достигая 93% оборота, по сравнению 90,8% в прошлом месяце. Второе место занимает сектор услуг с 4,2%, а третье место принадлежит металлургии с 0,9%.
Среднедневной объем торговли за август составил 5,75 млрд сумов, что в 3,4 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года и в 3,17 раз выше, чем в июле. Среднедневное количество сделок на РФБ в августе составило 90, что почти в 3,4 раз выше, чем в августе 2018 и на 6% выше чем в июле 2019.
Топ-10 эмитентов с наибольшим объемом торгов за август
Нажмите для увеличения. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group
Приведенная выше таблица показывает, что Kapitalbank (KPBA) имеет наибольший объем в 3,66 млрд сумов транзакций и наибольшую долю акций, проданных в ходе торгов от капитала (44,44%) — компания Promadik Invest приобрела 36,06% акций Kapitalbank за 44 млрд сумов, или 1097 сумов за акцию. Капитализация банка по этой цене достигла 122 млрд сумов. Компания-инвестор принадлежит О. Б. Турсунову (95%) и И. Ф. Мурадову. Позже предприятие Baliqchi объявило о планируемой продаже 3444573 акций, или 3,1%, акций Kapitalbank за 3,27 млрд сумов, или 950 сумов за акцию.
Выпуск облигаций Asia Alliance Bank (AABK1) также имеет значительную сумму сделок в 18,28 млрд сумов, 35,8% их выпуска облигаций размещено на фондовой бирже. Третье место в первой десятке принадлежит HI-TECH BANK (HITB) с 16,2 млрд сумов транзакций, которые составили 13,4% капитала банка — Рахматулло Мирзаалимов объявил о покупке акций, что привело к увеличению его доли до 36,88%, а Оматжон Джурабаев объявил о покупке 5,47% акций, что привело к увеличению его доли до 20,27%. Другими активными компаниями были Trastbank (TRSB) и Universal bank (UNVB).
ТОП-10 эмитентов с наибольшим количеством сделок за август
Нажмите для увеличения. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group
Во второй таблице приведены десять различных ценных бумаг по количеству сделок на РФБ за август. Здесь компания «Кварц» (KVTS) является лидером с 394, или 20,78% от общего количества сделок. Две другие компании — Qyzylqumcement (QZSM) и Qo’qon mexanika zavodi (KUMZ) заключили 357 и 194 сделок соответственно.
|Динамика цен на акции Qyzylqumcement
|Динамика цен на акции «Кварц»
|Динамика цен на акции Qo’qon mexanikа zavodi
|Динамика цен на акции АГМК
|Динамика цен на акции Uzmetkombinat
Нажмите для увеличения. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group
Аналитики наблюдали колебания цен нескольких наиболее торгуемых компаний в течение августа. Среди них «Кварц», Qyzylqumcement, Qo’qon mexanike zavodi, Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, AGM1) и Uzmetkombinat (UZMK) столкнулись с наибольшим колебанием цен.
Qyzylqumcement начал период на отметке 1610 сумов и завершил его на 1600 сумов (изменение цены на -0,63%). Самая высокая цена была зафиксирована у компании 1 августа, после чего цены постепенно снижались. На 15 августа акции компаний торговались по самой низкой цене — 1223 сумов за акцию.
Qo’qon mexanike zavodi продемонстрировал тенденцию спада, где цена вначале составляла 1040 сумов, а в конце выросла до 1215 сумов. Цены на акции столкнулись с рядом колебаний, и 22 августа была зафиксирована минимальная отметка в 1030 сумов.
«Кварц» продолжил тенденцию к повышению, где цена вначале составляла 4597 сумов, а в конце выросла до 5000 сумов. Самая низкая точка в 3500 сумов была зафиксирована 15−16 августа.
АГМК начал месяц с высокой цены в 25500 сумов и завершил месяц на отметке 23000 сумов (-10,9%). Самая низкая цена в 18000 сумов была отмечена 26 августа, а максимальная цена 28999 сумов — 1 августа.
Uzmetkombinat (UZMK) испытал значительные колебания цен. Компания начала месяц с 38760 сумов, и эта цифра снижалась до 25010 сум на 6 августа. Затем 22 августа цены выросли до 32995 сумов, а затем снизились за 7 дней до 29000 сумов. Однако в последний день периода цена составила 35000 сумов.
Организованный внебиржевой рынок (Elsis-Savdo)
На организованной платформе Elsis-Savdo за август были зарегистрированы транзакции на сумму 14,75 млрд сумов, что в 115,5 раз выше, чем в прошлом месяце. Инвесторы заключили 63 сделки, в то время как это число было равно 113 в июле 2019. В этом месяце произошло снижение количества транзакций по сравнению с тремя предыдущими месяцами.
Журнал Муштум
12 миллионов долларов за месяц для 32,5 миллионной страны, цифры скромные.
Karen Srapionov
А $17 млн за первые полгода как вам?