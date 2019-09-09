Общий объем сделок, совершенных на Республиканской фондовой бирже (РФБ) «Тошкент» в августе, составляет 120,76 млрд сумов, что почти в 2,9 раза выше, чем в июле. Количество сделок достигло 1896, что меньше, чем 1954 сделок, совершенных в июле. В том же месяце 2018 года этот результат составил 35,2 млрд сумов и 555 сделок. Общее количество различных ценных бумаг, которые участвовали в сделках на РФБ, составило 51 единицу. Об этом говорится в комментарии к биржевым торгам в августе, подготовленном компанией Avesta Investment Group.

Данные показывают, что большая часть объема торгов на РФБ, как обычно, приходится на банковский сектор, достигая 93% оборота, по сравнению 90,8% в прошлом месяце. Второе место занимает сектор услуг с 4,2%, а третье место принадлежит металлургии с 0,9%.

Среднедневной объем торговли за август составил 5,75 млрд сумов, что в 3,4 раза выше, чем за аналогичный период предыдущего года и в 3,17 раз выше, чем в июле. Среднедневное количество сделок на РФБ в августе составило 90, что почти в 3,4 раз выше, чем в августе 2018 и на 6% выше чем в июле 2019.

Топ-10 эмитентов с наибольшим объемом торгов за август





Нажмите для увеличения. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group



Приведенная выше таблица показывает, что Kapitalbank (KPBA) имеет наибольший объем в 3,66 млрд сумов транзакций и наибольшую долю акций, проданных в ходе торгов от капитала (44,44%) — компания Promadik Invest приобрела 36,06% акций Kapitalbank за 44 млрд сумов, или 1097 сумов за акцию. Капитализация банка по этой цене достигла 122 млрд сумов. Компания-инвестор принадлежит О. Б. Турсунову (95%) и И. Ф. Мурадову. Позже предприятие Baliqchi объявило о планируемой продаже 3444573 акций, или 3,1%, акций Kapitalbank за 3,27 млрд сумов, или 950 сумов за акцию.

Выпуск облигаций Asia Alliance Bank (AABK1) также имеет значительную сумму сделок в 18,28 млрд сумов, 35,8% их выпуска облигаций размещено на фондовой бирже. Третье место в первой десятке принадлежит HI-TECH BANK (HITB) с 16,2 млрд сумов транзакций, которые составили 13,4% капитала банка — Рахматулло Мирзаалимов объявил о покупке акций, что привело к увеличению его доли до 36,88%, а Оматжон Джурабаев объявил о покупке 5,47% акций, что привело к увеличению его доли до 20,27%. Другими активными компаниями были Trastbank (TRSB) и Universal bank (UNVB).

ТОП-10 эмитентов с наибольшим количеством сделок за август

Нажмите для увеличения. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group



Во второй таблице приведены десять различных ценных бумаг по количеству сделок на РФБ за август. Здесь компания «Кварц» (KVTS) является лидером с 394, или 20,78% от общего количества сделок. Две другие компании — Qyzylqumcement (QZSM) и Qo’qon mexanika zavodi (KUMZ) заключили 357 и 194 сделок соответственно.

Динамика цен на акции Qyzylqumcement

Динамика цен на акции «Кварц»

Динамика цен на акции Qo’qon mexanikа zavodi

Динамика цен на акции АГМК

Динамика цен на акции Uzmetkombinat











Нажмите для увеличения. Источник: РФБ Тошкент. Расчеты: Avesta Investment Group

Аналитики наблюдали колебания цен нескольких наиболее торгуемых компаний в течение августа. Среди них «Кварц», Qyzylqumcement, Qo’qon mexanike zavodi, Алмалыкский горно-металлургический комбинат (АГМК, AGM1) и Uzmetkombinat (UZMK) столкнулись с наибольшим колебанием цен.

Qyzylqumcement начал период на отметке 1610 сумов и завершил его на 1600 сумов (изменение цены на -0,63%). Самая высокая цена была зафиксирована у компании 1 августа, после чего цены постепенно снижались. На 15 августа акции компаний торговались по самой низкой цене — 1223 сумов за акцию.

Qo’qon mexanike zavodi продемонстрировал тенденцию спада, где цена вначале составляла 1040 сумов, а в конце выросла до 1215 сумов. Цены на акции столкнулись с рядом колебаний, и 22 августа была зафиксирована минимальная отметка в 1030 сумов.

«Кварц» продолжил тенденцию к повышению, где цена вначале составляла 4597 сумов, а в конце выросла до 5000 сумов. Самая низкая точка в 3500 сумов была зафиксирована 15−16 августа.

АГМК начал месяц с высокой цены в 25500 сумов и завершил месяц на отметке 23000 сумов (-10,9%). Самая низкая цена в 18000 сумов была отмечена 26 августа, а максимальная цена 28999 сумов — 1 августа.

Uzmetkombinat (UZMK) испытал значительные колебания цен. Компания начала месяц с 38760 сумов, и эта цифра снижалась до 25010 сум на 6 августа. Затем 22 августа цены выросли до 32995 сумов, а затем снизились за 7 дней до 29000 сумов. Однако в последний день периода цена составила 35000 сумов.

Организованный внебиржевой рынок (Elsis-Savdo)





На организованной платформе Elsis-Savdo за август были зарегистрированы транзакции на сумму 14,75 млрд сумов, что в 115,5 раз выше, чем в прошлом месяце. Инвесторы заключили 63 сделки, в то время как это число было равно 113 в июле 2019. В этом месяце произошло снижение количества транзакций по сравнению с тремя предыдущими месяцами.