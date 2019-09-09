Выборы депутатов Московской городской думы прошли 8 сентября. По итогам обработки 100% протоколов самовыдвиженцы занимают 26 мест в Мосгордуме, у Коммунистической партии (КПРФ) — 13 мест, у «Яблока» и «Справедливой России» — по три, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

Всего в Мосгордуме 45 депутатских кресел. Итоговая явка составила 21,77%.

Как отмечает Meduza, в числе самовыдвиженцев — 9 действующих членов фракции «Единая Россия», 3 действующих парламентариев из объединения «Моя Москва» и еще 13 кандидатов, которых поддерживает мэрия Москвы. Фракция «Единой России» будет сформирована из самовыдвиженцев, в нее войдут 24−25 депутатов, сообщил секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак.

В нынешнем составе Мосгордумы, избранном в 2014 году, у системной оппозиции было 7 мандатов (5 у КПРФ, по одному у Либерально-демократической партии России и «Родины»).

По мнению председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой, выборы в целом прошли спокойно. «В масштабах кампании все нарушения, конечно, ничтожны», — добавила она.

Отметим, что в Москве кампания с июля сопровождалась протестными акциями. Так, согласованный митинг 10 августа собрал 50 тысяч человек, которые требовали регистрации независимых кандидатов.

В воскресенье также выбирали губернаторов 16 регионов России. В 10 из них победили кандидаты от «Единой России», в 6 — самовыдвиженцы. Все они являются действующими губернаторами или временно исполняющими обязанности на этой должности.