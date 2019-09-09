Дилбар Мухамедхановна Гуломова назначена заместителем председателя Комитета по делам религий при Кабинете Министров, сообщила пресс-служба Министерства юстиции Узбекистана. В начале 2000-х годов годов она занимала пост вице-премьера — председателя Комитета женщин Узбекистана.

Ранее сообщалось о назначении еще одного заместителя председателя Комитета по делам религий — директора Информационно-аналитического центра по изучению социально-религиозных процессов. Им стал Дилшод Мухитдинович Эшнаев. На этом посту он сменил Нуриймона Абдурахима Абулхасана, назначенного начальником отдела Главного управления по борьбе с терроризмом и экстремизмом Министерства внутренних дел.

Напомним, был назначен и новый глава Комитета по делам религий, им стал полковник Абдугофур Тўйчибоевич Ахмедов, ранее работавший начальником Управления Службы государственной безопасности по Сурхандарьинской области. Предыдущим руководителем комитета с апреля 2018 года был Жасур Косимович Акрамов.

Комитету по делам религий определены новые задачи постановлением президента Узбекистана от 4 сентября. В их числе:

осуществление единой государственной политики в сфере религии согласно законодательству о свободе совести и религиозных организациях;

практическую реализацию принципа светского государства, защиту гарантий свободы совести граждан;

принятие мер по недопущению действий, направленных на распространение идей религиозного фанатизма и экстремизма, разжигание вражды между различными конфессиями;

принятие мер по изучению, анализу и предупреждению факторов, представляющих потенциальную угрозу стабильности религиозно-просветительской атмосферы и свободе вероисповедания в обществе;

координацию взаимосвязи и сотрудничества государственных органов с религиозными организациями, а также отражение в государственной политике интересов религиозных организаций, зарегистрированных в стране;

работа по укреплению межконфессионального согласия и религиозной толерантности среди населения;

создание условий для паломнического туризма граждан в зарубежные государства, а также иностранных граждан в Узбекистан;

возвращение к здоровой нормальной жизни лиц, попавших под влияние идей экстремизма, сепаратизма и фанатизма, особенно женщин и молодежи;

организация социологических опросов по изучению отношения населения к религиозно-социальным процессам.

Документ также предписывает Министерству юстиции и Верховному суду на своих официальных веб-сайтах и в СМИ опубликовать перечень организаций, веб-сайтов, социальных сетей и мобильных мессенджеров, признанных судом экстремистскими либо террористическими, деятельность которых запрещена на территории Узбекистана, а также обеспечить его постоянное обновление.