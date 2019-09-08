Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды сообщил о нарушениях природоохранного законодательства, допущенных химическими предприятиями Maxam-Chirchiq (Чирчик) и Ammofos-Maxam (Алмалык), входящими в состав компании «Узкимёсаноат».

Как сообщила пресс-служба комитета, в связи с жалобами и обращения населения и общественных организаций был организован отбор проб воздуха по периметру Maxam-Chirchiq (16 км) в 8 точках (минимальный промежуток между точками — 800 м, отбор проб выполнялся на расстоянии 15 м от границы предприятия).

Анализ проб воздуха показал превышение предельно допустимых концентраций в атмосфере аммиака — в 1,1−2,8 раза, сероводорода — в 4,5−7,4 раза и оксида углерода — в 1,2 раза.

Аналогичные исследования на Ammofos-Maxam выявили превышение предельно допустимых концентраций содержания серы в атмосферном воздухе в 2,6 раза и диоксида азота в 8,8 раза.

Госкомэкологии инициировал проверку соблюдения требований природоохранного законодательства на этих предприятиях, которые были осуществлены в период с 5 по 26 августа.

На Maxam-Chirchiq в 29 основных и вспомогательных цехах из 30 источников были отобраны 62 пробы отходящих газов на содержание оксида азота и аммиака, из 9 открытых водных источников — 9 проб на загрязнение воды нефтепродуктами, ионами меди, железа, нитратов и нитритов, а также соединениями хлоридов.

В общей сложности был выполнен 71 физико-химический анализ. Их результаты показали, что выбросы от источников загрязнения воздуха в 2 производственных цехах превышали предельно установленные нормы в 1,2−8 раз. Деятельность цехов была временно приостановлена для устранения недостатков.

На Ammofos-Maxam в 4 основных производственных цехах был произведен отбор проб отходящих газов из 15 источников на загрязнение оксидом азота, аммиака и фосфорной пыли. Всего было выполнено 36 анализов, которые показали, что в одном из цехов выбросы в атмосферу превышают предельно допустимые концентрации в 1,15−1,22 раза. Также установлено, что в атмосферу поступают загрязняющие вещества из-за нарушения герметичности трубопроводов. Производственная деятельность цеха также была приостановлена.

За нарушение требований законов «Об охране атмосферного воздуха», «О воде и водопользовании» и «Об отходах» к ответственности привлечены 33 должностных и ответственных лица двух предприятий. За загрязнение окружающей природной среды и несанкционированное размещение отходов начислено 414,4 млн сумов компенсационных платежей.

Кроме того, установлено, что на территории Ammofos-Maxam была произведена незаконная вырубка деревьев, ущерб, причиненный растительному миру, оценен в сумме 223 млн сумов.

По итогам проверок двух предприятий Госкомэкологии Узбекистана выдал предписание по устранению выявленных недостатков и их предотвращения в будущем, состоящее из 39 пунктов.