Машина инспекторов Комитета экологии и охраны окружающей среды Каракалпакстана обстреляна при рейде на браконьеров, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Трое сотрудников комитета Т. Торениязов, Д. Каллибеков и А. Калимбетов в ходе рейда по системе озер «Акпеткей» Муйнакского района пытались задержать автомобиль УАЗ без номерных знаков, где находились пять человек, подозреваемых в незаконной охоте.

При попытке скрыться с места происшествия подозреваемые выстрелили из огнестрельного ружья по колесам автомобиля сотрудников комитета.

По факту обстрела прокуратура Муйнакского района возбудила уголовное дело по статье «Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг». Санкции статьи предусматривают наказание вплоть до лишения свободы сроком на один год.

В ходе оперативных мероприятий были установлены личности граждан, занимавшихся незаконной охотой, трое из них были задержаны, объявлен розыск остальных двух. Следственные действия продолжаются, добавили в пресс-службе.