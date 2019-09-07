Тимур Азаматов покинул пост директора Инновационного центра Mirzo Ulugbek Innovation Center, который занимал с марта. Эту информацию «Газете.uz» подтвердили в MUIC.

Новым руководителем центра стал Дониёр Джунайдуллаев, работавший в свое время в Институте прогнозирования и макроэкономических исследований при Министерстве экономики и промышленности.

Mirzo Ulugbek Innovation Center был создан указом президента Шавката Мирзиёева в июне 2017 года. Первым директором был Хуршид Султанов, которого в декабре того же года сменил Фарход Ибрагимов. Спустя год MUIC возглавил Нодир Дехканов — он покинул должность через три месяца.