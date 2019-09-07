Установлен единый срок срочной военной службы — 12 месяцев. Закон о внесении изменений в закон «О всеобщей воинской обязанности и военной службе» подписан президентом 5 сентября, пишет Norma.uz.

Ранее срок службы в армии составлял для рядового и сержантского состава — 12 месяцев, для лиц с высшим образованием — девять месяцев и для офицеров, проходящих по призыву на должностях офицерского состава — девять месяцев.

Приписка граждан к призывным участкам теперь осуществляется в апреле-мае последнего года обучения в школе или среднем специальном образовательном учреждении (прежде — в апреле-июне года достижения ими 16-летнего возраста).

Кроме того, призыв граждан на срочную военную службу и службу в мобилизационном призывном резерве будет проходить в марте-апреле (прежде — в феврале-марте).

Клятва, которую приносят впервые призванные или добровольно (по контракту) поступившие на военную службу граждане, отныне называется присягой Родине (ранее — Военная присяга). Ее текст также изменился, отмечает Norma:

«Я, (фамилия, имя, отчество), вступая в ряды Вооруженных Сил Республики Узбекистан, целуя священный флаг — символ моего государства, перед светлой памятью моих Великих предков, будучи преисполнен решимости честно выполнять свой долг перед Родиной, перед своей совестью, честью и достоинством:

Торжественно клянусь,

на протяжении всей моей жизни быть верным Республике Узбекистан, своему народу и Президенту;

до последнего вздоха защищать независимость Родины, неприкосновенность ее границ, мир, спокойствие и национальные интересы моего народа;

непримиримо бороться с любыми проявлениями агрессии и корыстного посягательства против Республики Узбекистан;

свято чтить Конституцию, законы Республики Узбекистан, общевоинские уставы, сохранять государственную и военную тайну;

в любых условиях — на земле, на воде, в воздухе добросовестно исполнять свой служебный долг;

при любых обстоятельствах, испытаниях и трудностях оправдать высокое доверие моей Родины".